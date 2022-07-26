Kocaelispor'da Mazlum Demir ile yollar ayrıldı Kocaelispor'da Mazlum Demir ile yollar ayrıldı. Kocaelispor'da Mazlum Demir ile yollar ayrıldı. Tecrübeli futbolcu, alacaklarını erken fesih tazminatı olarak kulübe bıraktı. TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, 31 yaşındaki stoperi Mazlum Demir ile yollarını ayırdı. Taraflar karşılıklı olarak anlaşarak fesih yoluna gitti. Mazlum Demir'in alacaklarını erken fesih tazminatı olarak Kocaelispor'a bıraktığı öğrenildi. Takıma, geçtiğimiz sezonun devre arasında katılan 31 yaşındaki Mazlum Demir, 12 maçta yeşil-siyahlı formayı terletti. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Mazlum Demir Spor Haberler

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