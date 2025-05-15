Kocaelispor'da Kombine Bilet Satışları Başladı

Kocaelispor'da Kombine Bilet Satışları Başladı
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Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek Kocaelispor, kombine bilet satışlarına başladı. Kombine yenileme yapanlara yüzde 10 indirim uygulanırken, fiyatlar 6 bin 250 TL ile 25 bin TL arasında değişiyor.

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek Kocaelispor'da kombine bilet satışına başladı. Kombine yenileme yapacaklara yüzde 10 indirim uygulanacakken, bilet fiyatları ise 6 bin 250 TL ile 25 bin TL arasında değişiyor

2025-2026 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor'da kombine fiyatları açıklandı ve satışlar bugün başladı. Geride kalan sezonda kombine sahibi olan tarafına 19 Mayıs Pazartesi gün sonuna kadar yüzde 10 indirim ve koltuk değiştirme imkanı sunan Kocaelispor'da en düşük fiyat 6 bin 250, en yüksek rakam ise 25 bin TL oldu. Yalnızca Kocaelispor logolu Passolig kartı olanlara kombine bilet satışı yapacak olan Körfez ekibi, tüm satışların ve yenilemelerin passolig resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kredi kartıyla, tercih edilecek vade farklı taksit seçenekleriyle yapılacağını duyurdu.

Kocaelispor'da kombine fiyatları şu şekilde:

Numaralı alt VİP: 25 bin TL

Numaralı üst VİP: 20 bin TL

Doğu maraton alt: 18 bin TL

Doğu maraton üst: 14 bin TL

Güney ve kuzey kale arkaları alt: 7 bin TL

Güney kale arkası üst: 6 bin 250 TL

Kuzey kale arkası alt tribün: 7 bin TL - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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