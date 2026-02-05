Haberler

Kocaelispor - Beşiktaş maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Kocaelisporlu forvet Serdar Dursun, maçta kazanmaları gerektiğini ve son maçta başarılı olup turu geçmeyi umduklarını dile getirdi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında konuk ettiği Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Kocaelispor'da forvet oyuncusu Serdar Dursun, "Normalde kazanmamız gereken maçı 1 puanla devam ettik. İnşallah son maçı alıp turu atlamak istiyoruz." dedi.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki futbolcu, kendileri için önemli bir maç olduğunu, iç sahada mutlak galibiyet hedefiyle maça çıktıklarını söyledi.

Maça iyi başladıklarını belirten Dursun, önde baskı yaparak Beşiktaş'ı çıkarmadıklarını, ilk yarıda 2–3 güzel pozisyona girdiklerini kaydetti.

Dursun, penaltıyla 1-0 öne geçtiklerini anımsatarak, "Tamamen üstünlük aslında ilk yarı bizdeydi. İkinci yarıda Beşiktaş birkaç değişiklik yapınca oyun biraz dengelendi ama yine de bir pozisyonum vardı, ben vurdum kaleci şansa eline dokunarak, çarpıp girmedi. O anda momentum Beşiktaş'a döndü." diye konuştu.

Son dakikalardan Beşiktaş'ın üzerlerine gelmeye başladığını ve gereksiz bir penaltı olduğunu anlatan Dursun, "Normalde kazanmamız gereken maçı 1 puanla devam ettik. İnşallah son maçı alıp turu atlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dursun, Pazartesi günü deplasmanda Kayserispor'la oynayacakları lig maçına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Zor maç, Kayserispor için ölüm kalım maçı. Bütün şehir kenetlenecek. Bizi yenmeye çalışacaklar. Biz de oraya gidip kazanmaya çalışacağız. Şimdi 3-4 günümüz var dinlenmek için. İnşallah takım olarak bu maçı atlatıp, yarın analizini yapıp ondan sonra pozitif bir şekilde Kayseri'ye gidip orada 1 ya da 3 puanla dönmek istiyoruz."

Kocaelisporlu futbolcu Agyei de zor bir oyun oynadıklarını belirterek, kupada bir sonraki maçı kazanmaları gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Spor
