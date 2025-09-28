Kocaelispor, Beşiktaş Deplasmanında Galibiyet Arıyor

Haberler

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın saat 20.00'de Beşiktaş'a konuk olacak. Ligin son sırasında yer alan Körfez temsilcisi, sakat oyuncularına rağmen bu karşılaşmadan yüz akı ile ayrılmayı hedefliyor.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Trabzonspor, Samsunspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK maçlarından mağlubiyet, Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarından ise beraberlikle ayrılan Körfez temsilcisi, Beşiktaş deplasmanında başarılı sonuç almayı hedefliyor.

Yeşil-siyahlı ekipte Mateusz Wieteska ve Massadio Haidara'nın sakatlıkları bulunuyor.

Kocaelispor, 2 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

