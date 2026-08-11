Kocaelispor, Berkan Kutlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı
Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor, orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp, oyuncuya başarılar diledi. Kutlu daha önce Sion, Alanyaspor, Genoa, Galatasaray ve Konyaspor'da forma giydi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcu Berkan Kutlu ile kulübümüz arasında 1+1 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Oyuncumuza armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kutlu, İsviçre ekiplerinden Monthey'in altyapısında oynadıktan sonra sırasıyla Sion, Alanyaspor, Genoa, Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor'da forma giydi.
Kaynak: AA