Haberler

Kocaelispor Başkanı Durul: Avrupa Kupalarına Katılmak İstiyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, takımın ligdeki performansını değerlendirerek, sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma hedefinde olduklarını açıkladı. Kulübün borcuna dair de bilgiler veren Durul, oyuncu ödemeleri ve transfer tahtası ile ilgili olumlu açıklamalarda bulundu.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, ligin ilk devresini ilk 8'in içerisinde bitirip sezon sonunda da Avrupa kupalarına katılma hedefinde olduklarını söyledi.

Gençlerbirliği ile 28 Kasım Cuma günü sahasında karışacak yeşil-siyahlı ekibin antrenmanını ziyaret eden Durul, basın mensuplarına, ligin ikinci çeyreğinde 13 puan toplayarak 15 puana ulaştıklarını, kaybettikleri 6 maça rağmen ligdeki yüksek bütçeli kadrolara sahip takımlara karşı başa baş mücadele ettiklerini kaydetti.

Ligdeki performansı en yüksek üç takımdan biri olduklarını belirten Durul, "Hem sahadaki performans hem de verilere baktığımız zaman Kocaelispor hep ilk üçte. Artık bütün takımların korkulu rüyasıyız. Son iki maçımızda çok başarılı performans ortaya koyduk. Bu maçlardan 4 puan aldık. Göztepe gibi ligin güçlü rakiplerinden biriyle deplasmanda oynadık. Daha da güçlenerek devam edeceğiz. Hocamıza, futbolcularımıza ve taraftarımıza güvenip, inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Durul, hedeflerine değinerek, "Bu yıl Avrupa hedefi koyduk. İnşallah Avrupa'ya gideceğiz. İlk yarıyı da ilk 8'in içerisinde bitirme hedefimiz ve hayalimiz var. Biz Kocaelispor'u güçlendirmek için buradayız. Algı yapanları mutlu etmek için değil, şehri ve taraftarımızı mutlu etmek için buradayız." diye konuştu.

Kocaelispor'un borcunun bulunduğunu fakat ödenmesi hususunda aksiyonların alındığını dile getiren Durul, "Ulusal lisans ile en ufak risk yok, bunun bilinmesini istiyoruz. Hem kaynak hem de yapılandırma konusunda çalışmalarımız bitmek üzere." dedi.

Durul, forvet oyuncusu Bruno Petkovic'in alacaklarının ödendiğini, yeşil-siyahlı ekibin eski futbolcusu Josip Vukovic'e ise alacaklarının transfer dönemine kadar ödeneceğini belirterek, "Vukovic'ten kaynaklı geçici tedbir konuldu. 200 bin avro ödemesi yapıldıktan sonra tedbir kalkıyor. Transferin başlamasına daha 2 ay var. Transfer tahtasının kapalı olması söz konusu değil. Futbolculara dün itibarıyla ödeme yaptık, cuma gününe kadar yine ödeme yapacağız." şeklinde konuştu.

Göztepe maçında penaltılarının verilmediğini savunan Durul, "Her şeye rağmen şu andaki süreçte hakemlerden şikayetimiz yok. Sonuç olarak bunu pozisyon hatası olarak değerlendiriyoruz. İnşallah bu süreç yavaş yavaş daha iyi hale gelecek. Türk futbolu daha iyi hale gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Spor
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'li vekil 'Beyaz Toros' maketi gösterdi, Bakan Tunç anında cevabı yapıştırdı

Muhalefetin "Beyaz Toros" hamlesini tek cümlede boşa düşürdü
'Uzak Şehir'de abi kardeş arasında tepki çeken diyalog: Midem bulandı

'Uzak Şehir'de abi kardeş arasında tepki çeken diyalog: Midem bulandı
Lüksün kitabını yazdılar! Dünya Hintli milyarderin 6.7 milyon dolarlık düğününü konuşuyor

Dünya Hintli milyarderin 6.7 milyon dolarlık düğününü konuşuyor
Evrim Akın krizine Çitos Efe de dahil oldu! İddiayı böyle yanıtladı

Evrim Akın krizine Çitos Efe de dahil oldu! İddiaya yanıt geldi
CHP'li vekil 'Beyaz Toros' maketi gösterdi, Bakan Tunç anında cevabı yapıştırdı

Muhalefetin "Beyaz Toros" hamlesini tek cümlede boşa düşürdü
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur'a soruşturma

Sadettin Saran'a soğuk duş: Soruşturma başlatıldı
Süper model Heidi Klum, cesur lateks kombiniyle kamera karşısında büyüledi

Süper model Heidi Klum, lateks kombiniyle kamera karşısında büyüledi
'Kaygısızlar' dizisinin 'Kepçe'si yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

'Kepçe' yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı
Juventus'ta büyük kriz! Kenan Yıldız'ın hayalini mahvetti

Juventus'ta büyük kriz! Kenan Yıldız'ın hayalini mahvetti
Ağabey katilinden 'pes' dedirten ifade: Pişman değilim

Ağabey katilinden "pes" dedirten ifade
Bahçeli'nin elinden düşürmediği tespihin sırrı: Hızlı çekiyorsa...

Bahçeli'nin elinden düşürmediği tespihin sırrı: Hızlı çekiyorsa...
26 yaşındaki Birdal, ailesinin gözü önünde maskeli 4 şüpheli tarafından katledildi

Birdal ailesinin gözü önünde maskeli şüpheliler tarafından katledildi
Yonca Evcimik'ten nefes kesen 'Lambada' şovu! Giydiği iddialı elbise olay oldu

Kim der 62 yaşında! Kıyafeti ayrı şovu ayrı olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.