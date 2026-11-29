Kocaelispor, Arca Çorum FK'yi deplasmanda Agyei'nin penaltısıyla 1-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Arca Çorum FK'yi 1-0 yendi. Konuk ekip, 16. dakikada Agyei'nin penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 1-0 üstün tamamladı.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Samet Çavuş, Mert Bulut
Arca Çorum FK: Felipe, Penetra, Çağlar Söyüncü, Serdar Saatçı (Dk. 70 Arda Hilmi Şengül), Borza (Dk. 46 Moukoko), Ramadani, Diomande (Dk. 85 Thiam), Cengiz Ünder (Dk. 37 Fredy), Mahmic (Dk. 46 Göktan Gürpüz), Kyziridis, Ramirez
Kocaelispor : Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Maglica, Djksteel, Rivas (Dk. 77 Muharrem Cinan), Tayfur Bingöl (Dk. 77 Gulliksen), Berkan Kutlu, Sissoho, Sousa, Baku (Dk. 64 Emir Ortakaya), Agyei (Dk. 35 Metehan Altunbaş)
Gol: Dk. 16 Agyei (penaltıdan) ( Kocaelispor )
Sarı kartlar: Dk. 26 Sousa, Dk. 88 Muharrem Cinan, Dk. 89 Sissoho ( Kocaelispor ), Dk. 45+2 Diomande, Dk. 45+4 Burak Yılmaz (teknik direktör), Dk. 61 Çağlar Söyüncü (Arca Çorum FK)
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Arca Çorum FK'yi 1-0 yendi.
56. dakikada ev sahibi ekip beraberliğe yaklaştı. Sol köşeden kullanılan kornerde savunmanın kafayla uzaklaştırdığı top ceza alanı dışına çıktı. Ceza sahası yayı önünde topla buluşan Ramadani'nin şutunda meşin yuvarlak, az farkla üstten auta çıktı.
Karşılaşma, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.