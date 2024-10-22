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Kocaelispor Ankaragücü Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor Ankaragücü Maçına Hazırlanıyor
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Trendyol 1. Lig lideri Kocaelispor, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlara devam ediyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, ligde elde ettikleri başarıyı korumak için disiplinli çalışmalarını sürdürüyor.

Trendyol 1. Lig'in lideri Kocaelispor, ligin 10. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde, Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalıştı.

Yeşil-siyahlılarda tedavisi tamamlanan Marcao, idmanda bireysel çalışma yaptı.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul ile Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal da antrenmanı izledi ve futbolculara tatlı ikram etti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlam, puan anlamında istedikleri noktada olduklarını ve ligde alınan sonuçlar sayesinde puan farkını koruduklarını söyledi.

Kazanırken de eksikleri gördüklerini, gidermek adına daha fazla çalıştıklarını vurgulayan Sağlam, "Henüz ortada bir şey yok dolayısıyla rehavete girmenin de anlamı yok. Zorlu maçlar oynuyoruz, zorlu maçlar oynayacağız. En alttakinin en üstekini yendiği ligde oynuyoruz, o yüzden rehavetin, gevşekliğin, suiistimalin, disiplinsizliğin bize ağır faturaları olacağının farkındayız." dedi.

Önlerinde zorlu bir MKE Ankaragücü maçı olduğunu anlatan Sağlam, şöyle devam etti:

"Bence ligdeki konumu ve sıralaması nerede olursa olsun, halen bu ligin 3 tane şampiyonluk adayı varsa birisi Ankaragücü'dür, zor bir mücadele olacak. Bizim çocuklarımız çıkıp yapabileceklerinin en iyisini ortaya koyup beraber oynamaya devam etsinler içeride dışarıda yenemeyeceğimiz takım yok."

Sağlam, sakatlık sorunu yaşayan bir futbolcunun bulunmamasının sevindirici olduğunu sözlerine ekledi.

MKE Ankaragücü ile Kocaelispor, 26 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Spor

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