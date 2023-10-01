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Kocaelispor, Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti

Kocaelispor, 1'inci Lig'in 7'nci haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti. Maçta Yusuf Cihat Çelik, Candeias ve Barış Alıcı'nın attığı gollerle Kocaelispor galip geldi.