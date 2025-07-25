Kocaelispor, Anfernee Dijksteel ile Anlaşma Sağladı

Kocaelispor, son olarak İngiltere Championship takımlarından Middlesbrough'da forma giyen sağ bek Anfernee Jamal Dijksteel ile ön protokol imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlı ekip, 28 yaşındaki savunma oyuncusu ile sağlık kontrollerinden başarılı bir şekilde geçmesi şartıyla anlaşmaya vardı.

Dijksteel'in, sağlık kontrolleri için Kocaeli'ye geleceği belirtilen açıklamada, "Futbolcu Kocaelispor Futbol A Takımı ve Genç Takımlar sağlık sponsorumuz Atakent Cihan Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize gelecek olup, sağlık kontrollerinin başarılı sonuçlanması şartıyla kulübümüz ve futbolcu arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanacaktır" denildi.

Kocaelispor, şu ana kadar Alexandar Jovanovic, Dan Agyei, Joesph Nonge Boende, Massaido Haidara, Manuel Luis da Silva Cafumana (Show) ve Bruno Petkovic'i renklerine bağladı. - KOCAELİ