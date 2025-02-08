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Kocaelispor, Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0'la Geçti

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Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Kocaelispor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktör İsmet Taşdemir, oyuncularının üstün performansını vurguladı.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetleri'i 1-0 yenen Kocaelispor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, oyuncularının özellikle hem ikinci toplarda hem de birebir mücadelelerde çok üstün oynadığını, dolayısıyla hak ettikleri bir maçı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorluk seviyesi yüksek bir maç olduğunu belirterek, son 11 maçta sadece 1 mağlubiyet alan bir rakiple mücadele ettiklerini vurguladı.

Maçın zor geçeceğini tahmin ettiklerini ama bütün önlemleri aldıklarını dile getiren Taşdemir, maça iyi başladıklarını ve sonuna kadar da iyi götürdüklerini kaydetti.

Taşdemir, gol pozisyonu vermediklerini, bunun çok değerli olduğunun altını çizerek, "Girdiğimiz çok da pozisyon var. Nereden baksanız 3-4 pozisyonumuz net. Oyunun genelinde mücadele seviyesi çok yüksekti. Oyuncularım özellikle hem ikinci toplarda hem de birebir mücadelelerde çok üstün oynadılar. Dolayısıyla hak ettiğimiz bir maçı kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Amed Sportif Faaliyetler cephesi

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin ise karşılarında ligin lideri olmasının yanında çok diri ve iyi savunma yapan bir takımın olduğunu belirtti.

Çok talihsiz bir gol yediklerini anlatan Çetin, "Iğdır maçında da aynı golü atmışlardı. Biz bunu göstermemize rağmen böyle bir gol yememiz bizi üzdü." dedi.

Çetin, Kocaelispor'un topun arkasına iyi geçen, savunmayı iyi yapan bir takım olduğuna işaret ederek, "Bugün işin açıkçası maçın özeti kim gol bulsaydı o takım maçı kazanacak gibi görünüyordu. Nitekim biz talihsiz bir gol yedik ve maç da 1-0 bitti. Kocaelispor'u tebrik ediyorum. Karşımızda diri ve savunmayı iyi yapan bir takım vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Spor
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