Kocaelispor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Kocaelispor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına, TÜMOSAN Konyaspor maçında alınan 3-2'lik galibiyetin takımın öz güveni açısından değerli olduğunu ifade etti.

İnan, bu galibiyetin Alanyaspor maçında güven ve iştah açısından mutlaka etkilerinin olacağını belirterek, "Nihayetinde başka maç, başka bir takım. Bir maç oynadık, kazandık ve bitti. Onun getirisi var ama onunla da yaşamamak gerekiyor. Çok zor bir maç olacak Alanyaspor maçı. İyi bir kadroları var. En azından şu an performansları üst seviyede. Ona göre de hazırlanacağız." dedi.

Futbolun bir performans işi olduğuna değinen İnan, "Rakipleri geçmek ve yenmek zorundayız ama aynı zamanda kendi takımınızdaki oyuncu arkadaşlarınız bir yerde rakibiniz. Onlardan daha iyiyseniz formayı giyebiliyorsunuz. Bunu da aşılamaya çalışıyorum oyuncularıma. Çok iyi arkadaşlığımız var ama aynı zamanda takımın içerisinde de rekabet söz konusu. Performansı veren mutlaka oynamaya devam edecektir. Çok iyi oynadığımız, kazandığımız maçtan sonra bile farklı oyuncularla sahaya çıkabiliriz. Çünkü karşı takımın oyun anlayışı da bunda etkili olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İnan, net bir ilk 11 yakalamanın kolay olmadığını, sakatlıklar ve performansların bu durumu etkilediğini aktararak, istikrarlı bir kadronun önemli olduğunu fakat rakibin ve takımın sahaya dizilişinin kadro seçiminde farklılıklara yol açtığını vurguladı.

Beşiktaş'tan kiralanan Can Keleş'in performansı hakkında gelen bir soruya İnan, "Her antrenman sahada, her oynadığında elinden geleni yapmaya çalışıyor. Mutlaka performans vereceği zamanlar olacak. İyi niyetiyle mücadele etmeye devam ettiği sürece formayı da belki tekrar alacak. Gollerine başlayacaktır. Bu bir süreç, şu anki görüntüsü sezon boyunca devam edecek diye bir şey yok. Ondan beklentimiz çok fazla, inşallah bu beklentiyi karşılayacak." cevabını verdi.

Taraftarları Corendon Alanyaspor maçına davet eden İnan, "Bu maç bizim için çok önemli, belki de 9-10 maçlık periyottaki en önemli maç. O yüzden bizi yalnız bırakmasınlar. 'Cumartesi günleri Kocaelisporlu taraftarlar çok fazla maça gelmez.' dediler. Onları yanımızda görmekten çok mutluluk ve onur duyarız. Onlarla çok daha güçlüyüz. Bu takımın onlara ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Dijksteel: "Maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız"

Yeşil-siyahlı ekibin savunma oyuncusu Anfernee Dijksteel ise TÜMOSAN Konyaspor maçında alınan galibiyetin kendilerine iyi geldiğini, yavaş yavaş galibiyet almaya alıştıklarını söyledi.

Süper Lig'in fiziksel bir lig olduğunu dile getiren Dijksteel, takıma katılan 14 oyuncunun birbirine alıştığını, belirlenen hedefe doğru ilerleyeceklerini ifade etti.

Dijksteel, çok çalışarak takıma defansif ve ofansif anlamda daha fazla yardım etmesi gerektiğini düşündüğünü belirterek, "Çok çalışıp maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Bu arada sakatlığı bulunan Darko Churlinov ve Bruno Petkovic, antrenmanda yer almadı.