Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kocaelispor, Alanyaspor deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor ile Kocaelispor arasındaki maçın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Kocaelispor'un gollerini 27. dakikada Berkan Kutlu ve 42. dakikada Baku attı.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Salih Mazlum

Corendon Alanyaspor : Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Duarte, Hagi, İbrahim Kaya, Arda Usluoğlu

Kocaelispor : Serhat Öztaşdelen, Rivas, Dijksteel, Emir Ortakaya, Uğur Kaan Yıldız, Berkan Kutlu, Sissoho, Show, Sousa, Baku, Aye

Goller: Dk. 27 Berkan Kutlu, Dk. 42 Baku ( Kocaelispor )

Sarı kart: Dk. 45+1 Emir Ortakaya ( Kocaelispor )

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor- Kocaelispor karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

24. dakikada sol kanattan gelişen Kocaelispor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Baku'nun vurduğu şutta, top Lima'ya çarpıp direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.

27. dakikada Kocaelispor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Rivas'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Berkan Kutlu'nun şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

32. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında topla buluşan Hagi arka direğe ortaladı. İyi yükselen Duarte'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

42. dakikada Kocaelispor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan Uğur Kaan Yıldız'ın kullandığı kornerde yaşanan karambolde Aye topu sağ çaprazda bulunan Baku'ya çıkardı. Bu oyuncunun şutunda, top filelere gitti: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, Kocaelispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
Bu haber 101 sitede yayınlandı.
Türkiye'nin ünlü 3 markası satılıyor

Türkiye'nin ünlü 3 markası satılıyor! Hepsi tek kişiye gidecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küçük kıza taciz iddiası! Öfkeli kadın adamı tekme tokat dövdü

Küçük kızı taciz eden sapık sert kayaya çarptı
Arda Güler'in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten

Birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten
Ürdün'deki kilise saldırısına ilişkin yeni görüntüler

Kiliseye korkunç saldırıda yeni görüntüler! Acımadan vurdular
Sigarada yeni dönem başlıyor! Artık açık alanlarda da her yerde içilemeyecek

Sigarada yasaklar sertleşiyor! Açık alanlarda da içilmeyecek
İsraillilere şok saldırı! Netanyahu tam abluka talimatı verdi

Batı Şeria'da Netanyahu'yu tutuşturan olay! Anında talimat verdi
Eşini ameliyat masasında kaybetti, böyle isyan etti: Doktoru hiç görmedi

Eşini ameliyat masasında kaybetti, böyle isyan etti
Bartın'da dere yatağında ölü bulunan berber cinayetinde 650 bin liralık borç iddiası! Şüpheli tutuklama talebiyle hakimlikte

Dere yatağında ölü bulunmuştu! Şüpheli, ona borçlu köylüsü çıktı