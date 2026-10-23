Kocaelispor, Alanyaspor deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı

Kocaelispor, Alanyaspor deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor ile Kocaelispor arasındaki maçın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Kocaelispor'un gollerini 27. dakikada Berkan Kutlu ve 42. dakikada Baku attı.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Salih Mazlum
Corendon Alanyaspor : Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Duarte, Hagi, İbrahim Kaya, Arda Usluoğlu
Kocaelispor : Serhat Öztaşdelen, Rivas, Dijksteel, Emir Ortakaya, Uğur Kaan Yıldız, Berkan Kutlu, Sissoho, Show, Sousa, Baku, Aye
Goller: Dk. 27 Berkan Kutlu, Dk. 42 Baku ( Kocaelispor )
Sarı kart: Dk. 45+1 Emir Ortakaya ( Kocaelispor )
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor- Kocaelispor karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
24. dakikada sol kanattan gelişen Kocaelispor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Baku'nun vurduğu şutta, top Lima'ya çarpıp direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.
27. dakikada Kocaelispor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Rivas'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Berkan Kutlu'nun şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
32. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında topla buluşan Hagi arka direğe ortaladı. İyi yükselen Duarte'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
42. dakikada Kocaelispor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan Uğur Kaan Yıldız'ın kullandığı kornerde yaşanan karambolde Aye topu sağ çaprazda bulunan Baku'ya çıkardı. Bu oyuncunun şutunda, top filelere gitti: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısı, Kocaelispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.