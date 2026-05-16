Kocaelispor'da Ahmet Sağat'ın sözleşmesi feshedildi
Trendyol Süper Lig takımı Kocaelispor, forvet oyuncusu Ahmet Sağat'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini duyurdu. Sağat, yeşil-siyahlı formayla 32 maçta 6 gol ve 3 asist kaydetti.
Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor'da, forvet oyuncusu Ahmet Sağat ile yollar ayrıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Ahmet Sağat'ın sözleşmesi karşılıklı feshedilmiştir. Ahmet Sağat'a teşekkür eder, kalan kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
Kocaelispor'a 17 Temmuz 2024'te transfer olan Sağat, yeşil-siyahlı formayla çıktığı 32 maçta 6 gol attı, 3 asist yaptı.
Kaynak: AA / Kadir Yıldız