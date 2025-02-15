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Kocaelispor, Ahlatcı Çorum FK'yi 2-0 Mağlup Etti

Kocaelispor, Ahlatcı Çorum FK'yi 2-0 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Kocaelispor, sahasında Ahlatcı Çorum FK'yı 2-0'lık skorla geçti. Oğulcan Çağlayan ve Vukovic'in golleriyle galip gelen Kocaelispor, önemli bir üç puan elde etti.

Stat: Yıldız Entegre Kocaeli

Hakemler: Ali Yılmaz, Abdullah Uğur Sarı, Emir Eray Eyisoy

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Appindangoye, Yunus Emre Gedik, Ahmet Oğuz (Dk. 73 Mehmet Yılmaz), Caner Osmanpaşa, Pedrinho, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 45 Vukovic), Mendes (Dk. 80 Furkan Gedik), Samet Yalçın (Dk. 62 Tarkan Serbest), Markao, Oğulcan Çağlayan (Dk. 62 Rivas)

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Toure, Kerem Kalafat (Dk. 83 Catic), Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Suat Kaya (Dk. 70 Geraldo), Tunahan Ergül (Dk. 83 Diniyev), Verheydt (Dk. 70 Ali Akman), Burak Süleyman (Dk. 62 Eren Karadağ)

Goller: Dk. 2 Oğulcan Çağlayan, Dk. 71 Vukovic (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Dk. 56 Ferhat Yazgan (Ahlatcı Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 22 Ahmet Oğuz, Dk. 55 Markao (Kocaelispor), Dk. 60 Suat Kaya, Dk. 81 Tunahan Ergül (Ahlatcı Çorum FK)

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Kocaelispor, sahasında Ahlatcı Çorum FK'yı 2-0 yendi.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Spor
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