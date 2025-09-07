Kocaelispor, Aaron Appindangoye ile Sözleşmesini Feshetti

Haberler

Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor, defans oyuncusu Aaron Appindangoye'nin sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdirdi. Kulüp, oyuncuya teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, defans oyuncusu Aaron Appindangoye ile yollarını ayırdı.

Kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Aaron Appindangoye'nin sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Aaron Appindangoye'ye emekleri için teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

33 yaşındaki oyuncu, Kocaelispor formasıyla 2024-25 sezonunda 32, 2025-26 sezonunda ise 4 maça çıktı.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Spor
