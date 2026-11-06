Kocaelispor A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen Serhat Öztaşdelen'i tebrik etti

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Kocaelispor, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edilen kaleci Serhat Öztaşdelen'i tebrik etti.

Kulübün açıklamasında, Kocaelispor'un kalecisi Serhat Öztaşdelen'in A Milli Futbol Takımı'nın 12 Kasım'da Belçika, 15 Kasım'da Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuzu kutluyor, milli müsabakalarda yürekten başarı diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA