Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kocaelispor A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen Serhat Öztaşdelen'i tebrik etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaelispor, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edilen kalecisi Serhat Öztaşdelen'i tebrik etti. Açıklamada, oyuncuya milli müsabakalarda yürekten başarı dilendi.

Kocaelispor, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edilen kaleci Serhat Öztaşdelen'i tebrik etti.

Kulübün açıklamasında, Kocaelispor'un kalecisi Serhat Öztaşdelen'in A Milli Futbol Takımı'nın 12 Kasım'da Belçika, 15 Kasım'da Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuzu kutluyor, milli müsabakalarda yürekten başarı diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
İşte dünyanın ilk biyonik insansı robot haber sunucuları

İşte dünyanın ilk biyonik insansı robot haber sunucuları
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

KYK Öğrenim Kredisi ve Burs sonuçları açıklandı! İşte yapılması gerekenler

Binlerce gencin beklediği haber geldi! Son tarihi kaçırmayın

Athena Gökhan 30 milyon liraya yeşile döndü! Son hali şaşırttı16

Saçları 30 milyon liraya yeşerdi!
Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı! Suç duyurusunda bulundular

Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı
Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu! Şimdi üniversite sıralarında

Bir zamanlar dünya onu konuşuyordu, şimdi okul okuyor
Hackerların yeni hedefi kan dondurdu

Tehlike çok büyük! Bunu yapan insan olamaz
Milli Takım'a çağrılmayan Mert Müldür'den olay paylaşım18

Milli Takım'a çağrılmayan yıldız futbolcudan olay paylaşım
8 kişiyi öldüren caninin geçmişinde dikkat çeken olay! Aracını bu hale getirmişler12

8 kişiyi öldüren caninin geçmişinde dikkat çeken olay! Aylar önce...