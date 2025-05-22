Kocaelispor, 12.3 Milyonluk Borcunu 4.1 Milyona İndirerek Uzlaştı

Kocaelispor, 12.3 Milyonluk Borcunu 4.1 Milyona İndirerek Uzlaştı
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Kocaelispor, 2002 yılına ait üç icra dosyası için alacaklılarla anlaşarak, toplam 12.3 milyon TL'lik borcunu 4.1 milyon TL'ye düşürdü ve 8.1 milyon TL'lik yükten kurtulmuş oldu.

Kocaelispor, 2002 yılına ait üç ayrı icra dosyası için alacaklılarla anlaşmaya vardı. Yaklaşık 12.3 milyonluk borcun 4.1 milyon TL olarak ödenmesinde mutabakat sağlanırken, kulüp 8.1 milyon TL'lik yükten kurtulmuş oldu.

Kocaelispor Kulübü, geçmiş dönemlere ait borçların tasfiyesi kapsamında önemli bir adım attı. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, 2002 yılına ait ve toplamda 12 milyon 350 bin TL tutarındaki üç icra dosyası için alacaklılarla uzlaşma sağlandı. Yapılan görüşmeler sonucunda, borcun 4 milyon 175 bin TL'sinin 20 Mayıs 2025 tarihinde ödenmesi konusunda mutabakata varıldı. Geriye kalan 8 milyon 175 bin TL'lik alacaktan ise kesin olarak feragat edildiği bildirildi. Söz konusu icra takip dosyalarının bugün itibarıyla infaz hale getirildiği belirtilirken, kulüp yönetimi geçmiş dönem borçlarının tasfiyesine yönelik çalışmaların kesintisiz şekilde sürdüğünü vurguladı.

"8 milyon 175 bin TL tutarındaki alacaklardan kesin olarak feragat edilmiştir"

Yapılan açıklamada, "Kulübümüzün geçmiş dönemlere ait borçlarının tasfiyesi adına; 2002 yılına ait asıl alacak ve tüm ferileri ile birlikte toplam 12 milyon 350 bin TL tutara tekabül eden 3 icra dosyası alacaklısı ile kulübümüz arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, 20 Mayıs tarihinde toplam 4 milyon 175 bin TL ödeme yapılması konusunda mutabakata varılmıştır. Bahse konu icra takip dosyaları bugün itibariyle infaz hale büründürülmüştür. Dosya alacaklıları ile yapılan görüşmeler neticesinde toplam 8 milyon 175 bin TL tutarındaki alacaklardan kesin olarak feragat edilmiştir. Kulübümüzün geçmiş dönemlere ait borçlarını tasfiye çalışmalarına ara vermeden devam edilmektedir" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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