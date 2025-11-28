Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sene ilk kez mücadele eden ve geçen hafta BOTAŞ maçına birkaç yerli oyuncusuyla çıkan Kocaeli Kadın Basketbol ligden çekildi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne bu sezon Danilos Pizza'nın yarışma haklarını alarak katılan Kocaeli Kadın Basketbol Kulübü, ligden çekildi. Başantrenör Efe Güven'in dün sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında 'ligden çekilme' sinyalinin verildiği Kocaeli Kadın Basketbol Kulübü geçen hafta Ankara deplasmanında BOTAŞ ile oynadığı maça birkaç yerli oyuncusu ve alt yapı sporcularıyla çıkmıştı. Kocaeli ekibi ligde sadece 1 galibiyet almıştı.

Başantrenör Efe Güven'in son paylaşımı

Ekonomik sorun gerekçesiyle alındığı ileri sürülen karar nedeniyle kulüpten herhangi bir açıklama yapılmadı. Efe Güven ise veda mesajında, "Bazı hikayeler tamamlanmaz ama geride güzel izler bırakır. Kocaeli Kadın Basketbol ailesinin, beraber geçen süreçte hissettirdiği destek, güven ve samimiyet benim için çok değerliydi. Her şey için içtenlikle teşekkür ederim. Yarım kalsa da bu hikaye hep güzel hatırlanacak" dedi.

Ligin 8. haftasında yarın saat 15.00'te Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanması planlanan Kocaeli Kadın Basketbol - Galatasaray müsabakası, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından sisteme sarı-kırmızılıların hükmen 20-0 galibiyeti olarak işlendi. Öte yandan Kocaeli ekibinin tamamlanmış tüm maçları da TBF tarafından sisteme hükmen 20-0 mağlubiyet olarak yazıldı. - KOCAELİ