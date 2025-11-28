Haberler

Kocaeli Kadın Basketbol, ligden çekildi

Kocaeli Kadın Basketbol, ligden çekildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sene ilk kez mücadele eden ve geçen hafta BOTAŞ maçına birkaç yerli oyuncusuyla çıkan Kocaeli Kadın Basketbol ligden çekildi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sene ilk kez mücadele eden ve geçen hafta BOTAŞ maçına birkaç yerli oyuncusuyla çıkan Kocaeli Kadın Basketbol ligden çekildi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne bu sezon Danilos Pizza'nın yarışma haklarını alarak katılan Kocaeli Kadın Basketbol Kulübü, ligden çekildi. Başantrenör Efe Güven'in dün sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında 'ligden çekilme' sinyalinin verildiği Kocaeli Kadın Basketbol Kulübü geçen hafta Ankara deplasmanında BOTAŞ ile oynadığı maça birkaç yerli oyuncusu ve alt yapı sporcularıyla çıkmıştı. Kocaeli ekibi ligde sadece 1 galibiyet almıştı.

Başantrenör Efe Güven'in son paylaşımı

Ekonomik sorun gerekçesiyle alındığı ileri sürülen karar nedeniyle kulüpten herhangi bir açıklama yapılmadı. Efe Güven ise veda mesajında, "Bazı hikayeler tamamlanmaz ama geride güzel izler bırakır. Kocaeli Kadın Basketbol ailesinin, beraber geçen süreçte hissettirdiği destek, güven ve samimiyet benim için çok değerliydi. Her şey için içtenlikle teşekkür ederim. Yarım kalsa da bu hikaye hep güzel hatırlanacak" dedi.

Ligin 8. haftasında yarın saat 15.00'te Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanması planlanan Kocaeli Kadın Basketbol - Galatasaray müsabakası, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından sisteme sarı-kırmızılıların hükmen 20-0 galibiyeti olarak işlendi. Öte yandan Kocaeli ekibinin tamamlanmış tüm maçları da TBF tarafından sisteme hükmen 20-0 mağlubiyet olarak yazıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada 1700 yıl sonra ayin yaptı

İznik'te tarihi ayin! Yüzlerce yıl sonra ilk kez birlikte dua ettiler
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Duru'yu okul bahçesinde tabancayla öldüren sanığa indirimsiz 27 yıl 4 ay hapis

Okul bahçesindeki kan donduran cinayette katilin cezası belli oldu
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme

Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme
Ankara'da hastaneye kaldırılan 153 kişinin yemek yediği firma mühürlendi

153 kişiyi hastanelik eden işletmede skandal görüntüler
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
ABD, 19 ülke vatandaşının 'Yeşil Kart'larını incelemeye alıyor

Milyonlarca kişi diken üstünde: ABD'den göçmenleri korkutan karar
Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza

Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.