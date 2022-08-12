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Kocaeli haber | Kocaelispor'da 2 ayrılık

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Kocaeli haber | Kocaelispor'da 2 ayrılık

Kocaeli spor haberi... Kocaelispor'da İsa Nalbant ve Furkan Gedik'in Derince Belediyespor'a transfer edildiği açıklandı.

Kocaelispor'da İsa Nalbant ve Furkan Gedik'in Derince Belediyespor'a transfer edildiği açıklandı.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, 2 futbolcusuyla daha yollarını ayırdı. İsa Nalbant ve Furkan Gedik, Derincespor Belediyespor'un yolunu tuttu. İki oyuncu için de bonservis bedeli alınmayacağı, sonraki satıştan yüzde 50 pay alınacağı öğrenildi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız İsa Nalbant ve Furkan Gedik'in transferleri hususunda Derince Belediyespor ile anlaşmaya varılmıştır. İsa ve Furkan'a kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Derince Belediyespor Spor Haberler

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