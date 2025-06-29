Kocaeli'de Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası sona erdi

Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nda madalyalar ve kupalar sahiplerini buldu.

Türkiye Güreş Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda sona erdi.

Dünya Güreş Birliği (UWW) adına katılan sporcuların yanı sıra 18 ülkeden 600 güreşçinin mücadele ettiği organizasyonun son gününde, serbest stilde 5 sıklette dereceye giren sporcuların ve genel klasmanda dereceye giren ülkelerin sıralamaları belli oldu.

Genel klasmanda dereceye giren ülkeler şöyle:

1- Türkiye (175 puan)

2- Kazakistan (132 puan)

3- Bulgaristan (104 puan)

Turnuvanın son gününde serbest stilde dereceye giren sporcular ise şu şekilde:

61 kilo

1- Emrah Ormanoğlu

2- Udit Udit (Hindistan)

3- Sardor Ruzimov (Özbekistan)

4- Recep Topal

70 kilo

1- Haydar Yavuz

2- Nachyn Kuular (Kazakistan)

3- Umut Erdoğan

4- Vishal Kaliramana (Hindistan)

79 kilo

1- Magomet Evloev (Tacikistan)

2- Ramazan Sarı

3- İbrahim Metehan Yaprak

4- Dzhabrail Gadzhiev (Azerbaycan)

92 kilo

1- Ahmed Sultanovich Bataev (Bulgaristan)

2- Alperen Tokgöz

3- Emirhan Kılıç

4- Deepak Punia (Hindistan)

125 kilo

1- Mohsen Mansour Siyar (Almanya)

2- Alisher Yergali (Kazakistan)

3- Georgi Lyubomirov Ivanov (Bulgaristan)

4- Hakan Büyükçıngıl