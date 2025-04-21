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Kocaeli'de Okçuluk Şampiyonu Zeynep Serra Dal

Kocaeli'de Okçuluk Şampiyonu Zeynep Serra Dal
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Kocaeli'de düzenlenen Okul Sporları Okçuluk Yarışmalarında Körfezim Eğitim Kurumları Ortaokulu öğrencisi Zeynep Serra Dal, küçükler kategorisinde şampiyon oldu. Başarısını kutlayan okul, Zeynep'i çeşitli ödüllerle tebrik etti.

Kocael'de düzenlenen Okul Sporları Okçuluk Yarışmalarına katılan ortaokul öğrencisi Zeynep Serra Dal, rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.

Körfezim Eğitim Kurumları Ortaokulu öğrencisi Zeynep Serra Dal, Kocaeli'de düzenlenen Okul Sporları Okçuluk Yarışmalarında başarıya imza attı. Zeynep Serra Dal, küçükler kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak Kocaeli Şampiyonu oldu. Şampiyon öğrenci, başarısının ardından okulunda coşkuyla karşılandı. Okul yöneticileri, öğretmenleri ve arkadaşları Zeynep Serra Dal'ı tebrik ederek kendisine çeşitli ödüller takdim etti. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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