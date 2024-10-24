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Kocaeli'de 20 Bin Çocuk Ücretsiz Binicilik Eğitimi Aldı

Kocaeli'de 20 Bin Çocuk Ücretsiz Binicilik Eğitimi Aldı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz binicilik eğitimlerinden 4-6 yaş aralığındaki 20 bin çocuk faydalanarak atlı sporla tanıştı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği eğitimler Kocaeli Atlıspor Kulübü'nde devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 4-6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik gerçekleştirilen ücretsiz binicilik eğitimlerinden 20 bin çocuk faydalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığından hibe olarak alınan 8 atla organize edilen eğitimler Kocaeli Atlıspor Kulübü'nde devam ediyor.

"Atla Gel" sloganıyla ücretsiz gerçekleştirilen eğitimler ailelerden ilgi görüyor.

Biniciliğin yanı sıra at bakımının da öğretildiği eğitimlere katılan 4-6 yaş aralığındaki 20 bin çocuk binicilik sporuyla tanıştı.

Çocukların binicilik deneyimini yakından görmek isteyen aileler de eğitimlere katılarak çocukların ata binme heyecanına ortak oluyor.

Eğitimlerinden faydalanmak isteyen vatandaşların mesai saatleri içerisinde 0262 318 22 22 numaralı telefon hattından başvuru yapması gerekiyor.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Spor

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