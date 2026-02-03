Haberler

Kocaeli'de 17 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası başladı

Güncelleme:
Kocaeli'de düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'na 950 sporcu katılıyor. Müsabakalar, kadın ve erkekler kategorisinde grekoromen ve serbest stil olarak gerçekleştiriliyor.

Kocaeli'de 17 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası müsabakaları başladı.

Türkiye Güreş Federasyonu, Darıca Belediyesi ile Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Eray Şamdan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyona, Türkiye'nin farklı illerinden 950 sporcu katılıyor.

Kadın ve erkekler grekoromen ile serbest stil müsabakalarıyla gerçekleştirilen organizasyonda ilk gün karşılaşmaları tamamlandı.

Şampiyona, 8 Şubat'taki final müsabakaları sona erecek.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Spor
500

