Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Kapaklıspor'u mağlup etti
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Türkiye Basketbol Ligi 11. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, konuk ettiği Tekirdağ ekibi Kapaklıspor'u 95-88 mağlup etti.
Türkiye Basketbol Ligi 11. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, konuk ettiği Tekirdağ ekibi Kapaklıspor'u 95-88 mağlup etti.
Hakemler: Uğur Özen, Özkan Talo, Mehmet Burak Anlatıcı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor : Ja Cori Artimus Coselle Payne 38, Keith Martin Stone 5, Kevin Kaspar 10, Barboros Bozkurt 2, Hakan Şanlı 16, Berke Baran Akçam, Mert Ulutaş 11, Eren Beyaz 3, Beray Taşer, Sertan İbrahim Sarı 10
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Kapaklıspor: Utku Pelit 11, Troy Franklin 13, Kaan Yıldırımkanlı 6, Marvin Jefferson 13, Emir Bozyiğit 5, Burak Can Dilmaç, İbrahim Ahmet Pınarer 18, Serkan Özver 12, Harun Can Doğan 5, Cem Han 5
Başantrenör: Abdulkadir Serdar
1. Periyot: 29-19 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Devre: 54-40 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3.Periyot: 70-62 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine) - KOCAELİ