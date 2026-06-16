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Flag futbolunda şampiyon Koç RAMS

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Kadınlar flag futbolunda Türkiye şampiyonluğuna Koç RAMS ulaştı.

Kadınlar flag futbolunda Türkiye şampiyonluğuna Koç RAMS ulaştı.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre, Flag Futbol Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonası 1. Lig final etabı karşılaşmaları, İstanbul'da yapıldı.

Şehit Osman Yumuk Kemerburgaz Spor Kompleksi'ndeki organizasyonda Koç RAMS şampiyon oldu.

Final etabında Boğaziçi Üniversitesi Spor Kulübü ikinci, ODTÜ üçüncü sırada yer aldı.

Dereceye giren ekiplere, müsabakaların ardından düzenlenen törenle kupa ve madalyaları takdim edildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
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