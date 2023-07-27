- Kluivert: "Takımımla gurur duyuyorum"

BÜKREŞ - Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Cluj maçının ardından takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Adana Demirspor deplasmanda CFR Cluj ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından Teknik Direktör Patrick Kluivert, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hollandalı teknik adam, takımıyla gurur duyduğunu söyleyerek, "Çünkü maçın her anında kendi futbolumuzu oynamaya devam ettik. Baktığınızda çok şanssız bir şekilde gol yedik ve uzun bir süre 1-0 geride oynadık. Ona rağmen biz kendi futbolumuzu oynamaya devam ettik. Kendi futbolu oynadığımız için de çocuklarımızla gurur duyuyorum. Rövanş maçı için de sabırsızlanıyorum. İşi Adana'ya bıraktık. Ama dediğim gibi daha fazla gol de atabilirdik, kaçırdıklarımız da oldu. Ama genel olarak baktığımızda çok iyi bir maç olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Turu geçme şanslarıyla ilgili bir soru üzerine genç teknik adam, "Yüzde 50 olarak görüyorum. İyi bir şansımız olduğunu da biliyorum. Kendi evimizde oynayacağız. Maçtan maça plan yaparak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu maçta da çok şans bulduk aslında ama gol atamadık. Kendi evimizde oynayacağımız için kendimizi avantajlı görüyorum" diye cevapladı.