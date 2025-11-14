KKTC'de Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni Gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen "Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni"nde milli para dansçı Yeliz Güllü de ödüle layık görüldü.

Ödül törenini düzenleyen İş Kadınları Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Telsim'in sponsorluğunda yapılan geceye KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle, İş Kadınları Derneği Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı ile çok sayıda davetli katılım gösterdi.

Kıtalararası Dünya Kupası şampiyonu Yeliz Güllü, sahne performansı gösterdiği törende ödüle de layık görüldü.

Milli sporcuya ödülünü İş Kadınları Derneği Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı verdi.