Haberler

KKTC'de Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni Gerçekleşti

KKTC'de Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni Gerçekleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 'Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni'nde milli para dansçı Yeliz Güllü ödüle layık görüldü. Törende KKTC'nin önemli bakanları ve iş kadınları da yer aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen "Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni"nde milli para dansçı Yeliz Güllü de ödüle layık görüldü.

Ödül törenini düzenleyen İş Kadınları Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Telsim'in sponsorluğunda yapılan geceye KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle, İş Kadınları Derneği Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı ile çok sayıda davetli katılım gösterdi.

Kıtalararası Dünya Kupası şampiyonu Yeliz Güllü, sahne performansı gösterdiği törende ödüle de layık görüldü.

Milli sporcuya ödülünü İş Kadınları Derneği Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı verdi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!

Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Samsung bellek çiplerine yüzde 60 zam yaptı, telefon ve bilgisayar fiyatları uçacak

Telefon alacaklar dikkat! Dev firmanın kararı fiyatları uçuracak
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Amasyalı şehidin annesinin feryadı yürek dağladı

Şehidin annesinin feryadı yürek dağladı! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Bülent Ersoy'dan aşk İddialarına son nokta: Hayatımda kimse yok

'Yeni sevgili' iddialarına Bülent Ersoy'dan canlı yayında net yanıt
Süper Lig ekibi seçime gidiyor

Süper Lig ekibi seçime gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.