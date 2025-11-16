Kjaer'den Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Danimarkalı eski futbolcu Simon Kjaer, İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. Kjaer, Türkiye dönemiyle ilgili çarpıcı bir itiraf yaptı.

AYRILIĞI VE EMEKLİLİĞİ

Milan'dan ayrılığı ve ardından 6 ay sonra futbolu bırakması hakkında konuşan Kjaer, "Milan'ın Eylül 2023'te sözleşmemi yenilemeyeceğini öğrendim. Bu yüzden istediğim şartları düşünmeye başladım. Birkaç seçeneğim vardı ama uzlaşmam gerektiğini fark ettim. Eşim ve ben, bu tür konularda uzlaşma sağlanamayacağına karar verdik." dedi.

"BIRAKMAK ZOR OLDU"

"Bırakmak zor oldu mu?" sorusuna cevap veren Kjaer, "Evet, zor oldu ama kararımı bir ayda vermedim ve bu yardımcı oldu. Tabii ki arkadaşlarımı ve takım arkadaşlarımı özlüyorum." ifadelerini kullandı.

''BENİM DE KAÇMAM GEREKİYORDU''

''Hayatında yaşadığın en korkunç olay?'' sorusunu da yanıtlayan Kjaer, Türkiye'de yaşadığı bir olayı anlatarak, ''Türkiye'de oynarken bir keresinde rakip taraftarlar sahaya girip oyuncuları ve hakemi dövmeye kalkmıştı. Diğerlerinin koştuğunu gördüm. Benim de kaçmam gerekiyordu. O an herkes gibi ben de kaçtım.'' sözlerini sarf etti.