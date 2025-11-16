Haberler

Kjaer'den Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu

Kjaer'den Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu
Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Simon Kjaer, Türkiye dönemi hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu. Kjaer, Türkiye'de yaşadığı bir olayı anlatarak, ''Türkiye'de oynarken bir keresinde rakip taraftarlar sahaya girip oyuncuları ve hakemi dövmeye kalkmıştı. Diğerlerinin koştuğunu gördüm. Benim de kaçmam gerekiyordu. O an herkes gibi ben de kaçtım.'' dedi. Kjaer, bu olayın hayatındaki en korkunç anlardan biri olduğunu ifade etti.

  • Simon Kjaer, Türkiye'de oynarken rakip taraftarların sahaya girip oyuncuları ve hakemi dövmeye kalktığını belirtti.
  • Simon Kjaer, Milan'ın Eylül 2023'te sözleşmesini yenilemeyeceğini öğrendiğini açıkladı.
  • Simon Kjaer, futbolu bırakma kararını bir ayda vermediğini ve bunun yardımcı olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Danimarkalı eski futbolcu Simon Kjaer, İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. Kjaer, Türkiye dönemiyle ilgili çarpıcı bir itiraf yaptı.

AYRILIĞI VE EMEKLİLİĞİ

Milan'dan ayrılığı ve ardından 6 ay sonra futbolu bırakması hakkında konuşan Kjaer, "Milan'ın Eylül 2023'te sözleşmemi yenilemeyeceğini öğrendim. Bu yüzden istediğim şartları düşünmeye başladım. Birkaç seçeneğim vardı ama uzlaşmam gerektiğini fark ettim. Eşim ve ben, bu tür konularda uzlaşma sağlanamayacağına karar verdik." dedi.

"BIRAKMAK ZOR OLDU"

"Bırakmak zor oldu mu?" sorusuna cevap veren Kjaer, "Evet, zor oldu ama kararımı bir ayda vermedim ve bu yardımcı oldu. Tabii ki arkadaşlarımı ve takım arkadaşlarımı özlüyorum." ifadelerini kullandı.

''BENİM DE KAÇMAM GEREKİYORDU''

''Hayatında yaşadığın en korkunç olay?'' sorusunu da yanıtlayan Kjaer, Türkiye'de yaşadığı bir olayı anlatarak, ''Türkiye'de oynarken bir keresinde rakip taraftarlar sahaya girip oyuncuları ve hakemi dövmeye kalkmıştı. Diğerlerinin koştuğunu gördüm. Benim de kaçmam gerekiyordu. O an herkes gibi ben de kaçtım.'' sözlerini sarf etti.

