Kızkalesi'nde Öğrenciler Board Sporu ile Tanıştı

Mersin Erdemli ilçesindeki Kızkalesi'nde öğrenciler, Supersup ekibi ve Kızkalesi İlkokulu ve Ortaokulu'nun organize ettiği etkinlikte board sporuyla tanıştı ve güneşin doğuşunu seyrederek kürek çekti. Etkinliğin amacı çocukları telefon ve tabletlerden uzak tutmak, su sporlarını sevdirmek ve spora teşvik etmekti.

MERSİN'in Erdemli ilçesinin turizm merkezi Kızkalesi'nde öğrenciler board sporu ile tanışıp güneşin doğuşunu seyrederek kürek çekti.

Supersup ekibi ve Kızkalesi İlkokulu ve Ortaokulu'nun organize ettiği etkinliğe öğrencilerin velileride ilgi gösterdi.

Etkinliğe katılmak ve güneşin doğuşunu seyretmek için erken kalkan 5 öğrenci okul bahçelerinde antrenörleri Ali Saygılı, Latife Gül ve öğretmenleri gözetiminde kendi kullanacakları boardları hazırladılar. Velilerininde katıldığı öğrenciler, eğitmenler ve öğretmenleri ile birlikte deniz kıyısına gelerek, aldıkları bilgi ile boardları denize indirip antrenörleri ve beden eğitimi öğretmenin iştirakı ile Kızkalesi'ne doğru kürek çektiler.

Supersup Mersin Kulüp Başkanı ve Antrenör Ali Saygılı, Supersup.mersin ekibi ve Kızkalesi İlkokulu ve Ortaokulu olarak bir araya gelip yaptığımız sup etkinliğimizin amacı çocukları telefon ve tabletlerden uzak tutmak, su sporlarını sevdirmek ve spora teşvik etmektir. Supersup.mersin ekibi olarak board sporumuzu çocuklar ile etkinlik haline getirmek onların spor yaparken coşkulu sevinçlerine tanık olmak bizleri çok mutlu etti. Sonraki etkinliklerimizde daha çok çocuğumuz ve tüm Kızkalesi halkının su sporlarını deneyimlemesi için sıklıkla bir araya gelmeyi diliyoruz dedi.