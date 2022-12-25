Kız kardeşinden Ronaldo'nun yeni takımıyla ilgili olay paylaşım! Herkesi boşa düşürdü
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Manchester United ile yolları ayıran Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile anlaştığı iddia edilmişti. Bunun üzerine Portekizli yıldızın kız kardeşi Elma Aveiro, Ronaldo'nun Al Nassr ile anlaştığı haberini paylaşarak, "Yılın son şakası" ifadelerini kullandı ve adeta iddiaları boşa çıkardı.
Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile sözleşme imzalayacağı iddialarının ortaya atılmasının ardından, Portekizli yıldızın kız kardeşi Elma Aveiro'dan bomba bir paylaşım geldi.
"YILIN SON ŞAKASI"
Portekizli yıldızın kız kardeşi Elma Aveiro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ronaldo'nun Al Nassr ile anlaştığı yönündeki haberlerden birini alıntılayıp, "Yılın son şakası" ifadesini kullandı.
200 MİLYON EURO KAZANACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve senelik 200 milyon euro kazanacağı iddia edilmişti. Portekizli yıldız, Dünya Kupası'nın oynandığı dönemde bu iddiaları yalanlamıştı.