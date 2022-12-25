Kız kardeşinden Ronaldo'nun yeni takımıyla ilgili olay paylaşım! Herkesi boşa düşürdü

Manchester United ile yolları ayıran Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile anlaştığı iddia edilmişti. Bunun üzerine Portekizli yıldızın kız kardeşi Elma Aveiro, Ronaldo'nun Al Nassr ile anlaştığı haberini paylaşarak, "Yılın son şakası" ifadelerini kullandı ve adeta iddiaları boşa çıkardı.