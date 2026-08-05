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Milli Pentatloncularda Yarı Final Sevinci

Milli Pentatloncularda Yarı Final Sevinci
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İstanbul’da düzenlenen 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası’nda bireysel erkeklerde milli sporcular Kıvanç Taşyaran ve Buğra Ünal, yarı finale yükseldi.

İstanbul'da düzenlenen 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda bireysel erkeklerde milli sporcular Kıvanç Taşyaran ve Buğra Ünal, yarı finale yükseldi.

Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleşen şampiyonada erkeklerde 76 sporcu A, B ve C gruplarında mücadele etti. Her grupta ilk 12'ye giren isimler yarı final bileti aldı.

Milli sporcu Kıvanç Taşyaran ve Buğra Ünal da yarı finale çıktı. Kıvanç ve Buğra, eskrim, engel parkuru, yüzme, laser run yarışlarında toplam 1555 puan elde ederek yarı finalde mücadele etme hakkı kazandılar. Erkeklere yarı final müsabakaları 7 Ağustos Cuma günü yapılacak.

Diğer milli sporcular Muhammed Emir Kurtulan, Jan Demir Vurdum, Arda Meriç, Ali Akaydın, Barış Doğu Çelik ve Mehmet Doruk Özkan elemeleri geçemeyerek elendi.

Şampiyona yarın kadınlar yarı final müsabakalarıyla sürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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