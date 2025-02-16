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Kısa Kulvar Sürat Pateni Federasyon Kupası Kocaeli'de Tamamlandı

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Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni Federasyon Kupası, Kocaeli'de gerçekleştirildi. Yarışmalarda genç sporcular E, F ve G kategorilerinde yarışarak madalya kazandılar.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca (TBPF) düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Federasyon Kupası 4 yarışları, Kocaeli'de tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İzmit Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, gençler E, F ve G kategorilerinde 103 sporcu yarıştı.

Yarışlar sonucunda genç erkekler E kategorisinde Yargı Cem Dönerkaya birinci, Ertuğrul Fatih Çevik ikinci, İbrahim Efe Yanık üçüncü oldu.

Genç kadınlar E kategorisinde birinciliği Serra Demir, ikinciliği Fatıma Zehra Turhan, üçüncülüğü Talya Ela Boztepe elde etti.

Genç erkekler F kategorisinde Demir Ata Gökşen birinci, Haktan Can Sıçrar ikinci, Musab Ali Alsaç üçüncü oldu.

Genç kadınlar F kategorisinde Miray Yıldız birinciliğe, Zeynep Nisa Tiryakioğlu ikinciliğe, İkra Su Gürbüz de üçüncülüğe ulaştı.

Genç erkekler G kategorisinde Enes Şahin birinci, Erol Ediz Gündüz ikinci, Ali Araf Esni üçüncü sırada yer aldı.

Genç kadınlar G kategorisinde birinciliği İdilnas Kurt, ikinciliği Elif Tuba Uçgun, üçüncülüğü Masal Akgün elde etti.

Organizasyonda dereceye giren sporculara madalyalarını TBPF Asbaşkanı Orhan Şahin, yönetim kurulu Üyeleri Ahmet Hamdi Işık, Naci Korucu, Zekeriya Deniz, MHK Başkanı Selçuk Yiğit ile Kocaeli ve Erzurum il temsilcileri verdi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor
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