Kış spor federasyonlarında seçim süreci başladı

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın sona ermesiyle birlikte Türkiye'deki kış sporları federasyonları seçim sürecine girdi. Federasyonların seçimleri, olimpiyatların bitiş tarihinden itibaren 3 ay içinde yapılacak.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın sona ermesiyle birlikte kış sporlarında faaliyet gösteren federasyonlarda seçim süreci başladı.

Yasaya göre, olimpiyat oyunlarının bitiminden sonraki 3 ay içinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı spor federasyonlarının olağan seçimli genel kurulunu yapması gerekiyor.

Kış sporlarında faaliyet gösteren Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu, Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve Türkiye Curling Federasyonu seçimlerini 3 ay içinde gerçekleştirecek.

Resmi 3 aylık süreç, Milano 2026'nın sona erdiği 22 Şubat tarihinden itibarıyla başladı. Federasyonların seçim takvimlerini kısa sürede açıklaması bekleniyor.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
