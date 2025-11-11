Haberler

Kırşehirspor Başkanı: Almanya'da Milyonluk Şike Teklifi Aldım

Güncelleme:
Kırşehirspor Kulüp Başkanı Bıçakçı, 2005 sezonunda Almanya'da kendisine şike teklifi yapıldığını açıkladı. O dönemde takımın performansından bahsederek, teklifin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

2005 sezonunda görev yaptığı dönemde Almanya'da kendisine milyonluk şike teklifi yapıldığını iddia etti.

O dönem takımın 2. Lig'de grubunda zirveye oynadığını belirten Bıçakçı, yaşadığı olayı yıllar sonra kamuoyu ile paylaştı. Almanya'da oğlunun düğünü için bulunduğu sırada iki kişiyle görüştüğünü anlatan Bıçakçı, "Tanımadığım iki kişi yanıma geldi. Kırşehirspor Kulüp Başkanı olduğumu biliyorlardı. Bana yapılan teklif gerçekten abes bir teklifti ve kabul edilebilir yanı yoktu" dedi.

Bıçakçı, o dönem Türkiye'de henüz bahis sisteminin bulunmadığını hatırlatarak, "O zamanlar Kırşehirspor iyi gidiyordu, zirveye oynuyorduk. Bana, kendi maçımız da dahil olmak üzere liglerde sonuçları bildirecek yüzde 100 garanti maçlar için çok yüksek bir rakam teklif ettiler. Ancak ben teklifi kesin bir şekilde reddettim" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son günlerde gündeme gelen bahis ve şike iddialarına da değinen Bıçakçı, "Ben futbolcuların masum olduğuna inanıyorum. Bu tür olaylar daha çok organize şebekelerin işi. O dönemlerde de bu konulardan dolayı bazı kişiler, hatta eski milli futbolcular dahi cezaevinde yatmıştı. Yaşananların Türkiye ayağı mutlaka vardır" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
