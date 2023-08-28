Kırşehir Futbol Kulübü İlk Maçta Mağlup Oldu
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Kırşehir Futbol Kulübü, TFF 2. Ligdeki ilk maçında evinde Erokspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçta Kırşehir FK'dan Muhammet Serdar Yazıcı gol atarken, Erokspor'dan Furkan Yaman, Yusuf Akyel ve Ali Yavuz Kol gol kaydettiler.
Kırşehir Futbol Kulübü; TFF 2. Ligdeki ilk maçında evinde Erokspor'a 3-1 mağlup oldu.
Stat: Kırşehir Ahi
Hakemler: Doğu Yılmaz, Akın Karabacak, Çağrıcan Pazarcıklı
Kırşehir FK: Kadem Burak, Mehmet Ersavaş, Gökdeniz Varol, Cemal Talha, Muhammet Serdar Yazıcı, Fatih Üge, Gökay Güney, Hüseyin Ekici, Ömer Faruk Yılmaz, Görkem Akdere, Nurullah Serbest
Erokspor: Ercüment Kafkasyalı, Sertaç Çam, Sakıb Aytaç, Alper Kahraman, Furkan Yaman, Onur Eriş, Serdar Cansu, Nafican Yardımcı, Yusuf Akyel, Onur Akbay, Taygun Vurgun
Goller: Muhammet Serdar Yazıcı (dk 45) (Kırşehir Futbol Kulübü), Furkan Yaman (dk 26), Yusuf Akyel (dk 49), Ali Yavuz Kol (dk 79) (Erokspor) - KIRŞEHİR