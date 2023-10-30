Kırşehir'de Masa Tenisi Yıldızlar Grup Takım ve Ferdi Yarışları Tamamlandı

Kırşehir'de, 43 takımda 370 sporcunun katıldığı Masa Tenisi Yıldızlar Grup Takım ve Ferdi Yarışları tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Kırşehir Spor Salonu'nda düzenlenen yarışlarda final müsabakalarının ardından ödül töreni yapıldı.

Törende konuşan Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen, masa tenisine ilginin de her geçen gün arttığını söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin de 20 ilden 43 takımda 370 sporcuyu kentte ağırladıklarını belirterek, farklı şehirlerinden gelen sporcu ve antrenörlerle sorunsuz şekilde müsabakaları tamamladıklarını ifade etti.

Müsabakalarda yıldız takım erkeklerde Kayseri Kocasinan Belediyesi birinci, Adana Çukurova Üniversitesi ikinci, Adana Gençlik Spor üçüncü; kızlarda Kayseri Kocasinan Belediyesi birinci, Adana Çiltar Mti ikinci, Bingöl Yükselen Gençlik Spor üçüncü oldu.

Yıldız ferdi erkeklerde Kayseri'den Arda Aytekin birinci, Hakkari'den Muhammed Haris Özhan ikinci, Kayseri'den Duran Bayram üçüncü; kızlarda Kayseri'den Emine Eroğlu birinci, Hatice Ravza Gülce ikinci, Bingöl'den Hayrunnisa Çoban üçüncü sırada yer aldı.

Çimen ve Şahin, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.