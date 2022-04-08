Kırşehir Belediyespor'da 6 oyuncu süresiz kadro dışı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir Belediyespor'da 6 oyuncu süresiz kadro dışı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kırşehir Belediyespor'da 6 oyuncu süresiz kadro dışı

Kırşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Bulut, 6 oyuncunun süresiz kadro dışı kaldığını açıkladı.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Kırşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Bulut, 6 oyuncunun süresiz kadro dışı kaldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bulut, "Biz biliyoruz ki bu şehir takımının arkasında geçtiğimiz hafta oynanan Nazilli Belediyespor maçı öncesi teknik direktör ile sohbet bahanesi ile bazı oyuncuların antremana çıkmaması ile başlayan bir sürç yaşadık. Kabul edilemez hatanın sorumlusu 6 oyuncumuz süresiz incelemelerimiz sonrası kadro dışı bırakıldı" dedi.

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden yeşil beyazlı ekip, 29 maçta 8 galibiyet 13 beraberlik alırken, 8 müsabakadan da beraberlikle ayrıldı. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kırşehir Belediyespor, Mustafa Bulut, Nazilli, Medya, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title