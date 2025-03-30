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Kırmızı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbinin kader anını yorumladı

Kırmızı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbinin kader anını yorumladı
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beIN Trio ekibi, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından hakem Yasin Kol'un kararlarını ele aldı. Frankowski'nin kırmızı kartı konusunda Bülent Yıldırım, sarı kartın yeterli olduğunu belirtirken, Bahattin Duran ve Deniz Çoban kırmızı kartın daha uygun olacağını düşündü. Yorumcular, ayrıca Barış Alper'in Masuaku'ya yaptığı müdahalede ikinci sarı karttan ihraç edilmesi gerektiğini belirtti.

beIn Trio ekibi, dün akşam oynanan ve 2-1 siyah-beyazlıların kazandığı Beşiktaş- Galatasaray derbisinin ardından hakem Yasin Kol'un kararları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Frankowski'nin kırmızı kartı doğru mu?

Bülent Yıldırım : Bariz gol şansı kriterleri belli. Topun kaleye mesafesi, rakip oyuncuların konumu, atağın yönü, topun kontrol olasılığı... Top evet kontrolde, rakip oyuncu engelleyecek kimse yok, diğer bütün kriterler tutuyor. Top ceza alanı ön çizgisine paralel alınmış. İçeri doğru kontrol etse yüzde yüz kırmızı kart ve bariz gol şansı diyeceğim. Sahada hakem kararı desteklenmeli. Sarı kart yeterli. Hakemin sübjektif içerikte değerlendirme yapacağı pozisyon olduğu için atağın geneli itibarıyla hakemin sarı kartını kabul ederim. Hakem sarı da verse kırmızı da verse saygı duyulacak pozisyon.

Bahattin Duran: Sarı kart veren hakemi eleştirmem. Teraziye koysam yüzde 60-70 kırmızı derim. Kırmızıya daha yakınım sahada. Yüzde yüz gol şansı diyemiyorum.

Deniz Çoban : Oyuncu topu güzel kontrol etmiş, yetişebilecek en yakın oyuncu Abdülkerim 'bana göre' burada oyuncu topu stop edip dönüp, cephesini kaleye dönüp şutunu atana kadar yetişebilecek hiçbir oyuncu yok. Hakemin sarı kart kararı yanlış. Sahada kırmızı kart olmalıydı.

Barış Alper'in Masuaku'ya müdahalesinde ikinci sarı kart gerekir mi?

Kırmızı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbinin kader anını yorumladı

Bahattin Duran: Yardımcı hakemden yardım etmesini beklerdim. Topun üstünden ayakkabısına, net bir şekilde bileğe bastı. Kontrolsüz basma. Faulle birlikte sarı kart olmalı. Bu pozisyon faul, Barış Alper'e ikinci sarı kart ve ihraç gerekirdi.

Bülent Yıldırım: Biraz daha yukarıdan olsa kırmızı kart derdim. Kramponun tabanı, krampona bastı. Kesinlikle ikinci sarı kart. Bile isteye yaptı. Oyundan ihraç edilmeliydi.

Deniz Çoban: Barış Alper ne yaptığının farkında ve durdu. Ona rağmen hakem devam ettirdi. Bu gol olsa VAR karışacak, kırmızı kart çıkacak, gol iptal edilecek.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Vatanı ihanetin affı olmaz ama gördüğünüz gibi vatana ihanet edenleri affetmişti reis savolsun neyse ki askeriyede allah'ımıza hamdolsun diyor tanrımıza demiyor

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Haber YorumlarıCHP Savar:

tutankamon ne anlatıyorsun sen be abla abi

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

biz 84te 85de 86 da Denizlide,Muğlada askerken dua ederken Allahımıza hamdolsun diyor kimsede bir şey demiyordu mescit vardı isteyen namazını kılıyor orucunu tutuyor iftar ve sahur yemekleri veriliyordu ayrıca cumhurbaşkanının affettiği anayasayı yıkmaya çalışmaktan tutuklu sanıklar hangi bölücü dini istismar eden örgüt üyesi onu söylemediler

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Haber YorumlarıArif İnanç:

O kadara müdahele edebilmiş demekki galatasaray. Okan hocamı delirttiler. Hoplaya zıplaya her şeye itirazbetmeye başladı yine. Korkma hocam sampiyonsunuz zaten. BarisbAlper ve bir kaç oyuncunun gerçekten yurt dışına satılmasını çok isterim. Bir-kac maçta bir kırmızı kırmızı oynarlar. El adamın gözünün yaşına bakmaz.

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