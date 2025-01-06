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Kırmızı mı değil mi? Ünlü yorumcular Aboubakar'ın pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti

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Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe - Hatayspor maçı, BeIN Trio ekibi tarafından değerlendirildi. Maçta Fred'e kafa atan ve sarı kart gören Aboubakar'ın pozisyonunu yorumlayan Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran Aboubakar'ın kırmızı kart görmesi gerektiğini belirtildi.

BeIN Trio ekibi, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe - Hatayspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

"ABOUBAKAR KIRMIZI KART"

Aboubakar'a gösterilen sarı kartın rengi doğru mu?

Deniz Çoban : Hakem, hepimizden daha iyi gördü bu pozisyonu. Yarım metre mesafe, göz hizasında. Aboubakar kafasıyla vuruyorsa, şiddeti göz ardı edilemeyecek kadar düşük değilse... Kırmızı kart olmalıydı! İlk gördüğüm açıdan vuruyor görüyorum. Fred ve Aboubakar açısından eşit cezalandırma var mı? Aboubakar sarı kart görüyor, Fred de görüyor. Fred hiçbir şey yapmadı. Aboubakar gidip bir şey yapıyor Fred'e. Devamında Aboubakar, hakeme minnet duygusunu gösterdi. Aboubakar hakeme niye minnet duygusunu gösteriyor?

Bülent Yıldırım : İttirme değil bu, şiddetli müdahale, kafa darbesi. Azına çoğuna bakmam, çok basit Aboubakar'ı atacaksın. İki tane sarı kart verip de Aboubakar'dan şükran dinlemeyeceksin. Tolere edilebilir bir şey değil bu. Kırmızı kart verilmeliydi.

Bahattin Duran: Hem Fred hem Aboubakar sarı kart gördü, adil olmadı. Bu pozisyonda Fred, sportmenlik dışı hareketten sarı kart gördü. Aboubakar, minnet gösterdi hakeme. Şükran gösterdi. Hem özür diledi hem teşekkür etti. Fred sarı kart, Aboubakar kırmızı kart.

"NET PENALTI, KARAR DOĞRU"

VAR tavsiyesiyle Fenerbahçe lehine verilen penaltıda karar doğru mu?

Deniz Çoban: Tartışmasız, net. Penaltıyla ilgili şüphe yok.

Bülent Yıldırım: Bir hakemin sahada görmesi gereken en net kontrolsüz faullerden, penaltılardan bir tanesi. Buna da karar vermiyorsanız, ne de olsa VAR var diye maç yönetiyorsanız diyecek bir şey bulamıyorum.

Bahattin Duran: Hakemin devam kararı yanlıştı, VAR müdahalesiyle penaltı doğru.

Kırmızı mı değil mi? Ünlü yorumcular Aboubakar'ın pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMGk:

Fenerin ikinci golünden önce son adam olan amrabat'ın abubakarı biçtiği pozisyon nerede bu nasıl eyyamcı bir tezgah

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Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

abubakar fred e kafa atiyo nerdeyse kirmizi karti fred gorup atilcak nasil bir isdir bu

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Haber YorumlarıT Y:

Gs macinda aleyhine verilmeyenler, FB maçinda lehine verilmeyenler... Furbol bitmistir artik, şampiyon belirlenmiş. Transfer yapmaya bile gerek yok...

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Haber YorumlarıMEHMET K.:

Emir büyük yerden. Yoksa biletini keserler.

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Haber YorumlarıYorumcu Davut :

GS nin oyuncusunun suratına tabanla giren adama sarı kart verildi. o sezon sözde şerefli ikinci bejekespor 1 gol averajıyla şaibeli şamp. olmuştu. bu pozisyon onun yanında solda sıfır. febespor kazandığı maçlarda bile ağlamaya dewam ke..

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Haber Yorumlarırihamma baxhiyeva:

GS puan kaybetmesin diye GS maçlarında yaptıkları yetmiyor herhalde Fenerbahçe puan kaybetsin diye FB maçlarına da parmak atıyorlar

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