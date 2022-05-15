Kırmızı kartlar havada uçuştu! Beşiktaş, İzmir'de sürprize izin vermedi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırmızı kartlar havada uçuştu! Beşiktaş, İzmir'de sürprize izin vermedi

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:
Kırmızı kartlar havada uçuştu! Beşiktaş, İzmir'de sürprize izin vermedi

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Kırmızı kartların damga vurduğu mücadelede siyah-beyazlılarda Rosier ve Josef, Göztepe'de ise Jahovic oyundan ihraç edildi. Maçın büyük bölümünü 9 kişi oynayan siyah-beyazlılar puanını 58'e yükselterek ligde 5. sıraya yükseldi.

Göztepe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın büyük bölümünü 9 kişi oynayan siyah-beyazlılar, mücadeleyi 2-0 kazandı.

KIRMIZI KARTLAR

Beşiktaş'ta 19. dakikada Valentin Rosier çift sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 10 kişi oyunda hakimiyeti kuran siyah-beyazlılar, 27. dakikada Larin ile öne geçti. Beşiktaş'ta 32. dakikada Josef farkı 2'ye çıkaran isim oldu. Göztepe'de ise golcü isim Jahovic kırmızı kart gördü. İkinci yarıda savunmaya çekilen siyah-beyazlılar 9 kişi kaldığı mücadeleyi gol yemeden tamamlamayı başardı ve ligde puanını 58'e yükselterek maç fazlasıyla 5. sıraya yerleşti.

Haberler.com - Spor

Süper Lig, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title