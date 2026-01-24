Haberler

Kırmızı kartlar havada uçuştu! Amatör maçta saha karıştı, yumruklar konuştu

Kırmızı kartlar havada uçuştu! Amatör maçta saha karıştı, yumruklar konuştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Spor Amatör Lig'de 3. hafta mücadelesinde Fındıklı 1974 Spor, Ardeşenspor'u 2-1 yendi. Karşılaşma, saha içi ve tribünlerde yaşanan gerginlikler nedeniyle üç kez durdu. İki takım oyuncuları arasında yaşanan yumruklu sert müdahaleler ve tartışmalar tansiyonu yükseltti. Hakem, yaşanan gerginliklerin ardından toplam 3 kırmızı kart gösterdi.

Türkiye Spor Amatör Lig'de 3. hafta mücadelesinde Fındıklı 1974 Spor, sahasında konuk ettiği Ardeşenspor'u 2-1 mağlup etti.

İKİ TAKIM OYUNCULARI ARASINDA YUMRUKLU KAVGA

Fındıklı İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşma, saha içi ve tribünlerde yaşanan gerginlikler nedeniyle zaman zaman durdu. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakada, iki takım oyuncuları arasında yaşanan yumruklu sert müdahaleler ve tartışmalar tansiyonu yükseltti.

Kırmızı kartlar havada uçuştu! Amatör maçta saha karıştı, yumruklar konuştu

MÜCADELE 3 KEZ DURDU, KIRMIZI KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Karşılaşma, saha içi olaylar nedeniyle üç kez dururken, hakem yaşanan gerginliklerin ardından toplam 3 kırmızı kart gösterdi.

Kırmızı kartlar havada uçuştu! Amatör maçta saha karıştı, yumruklar konuştu

GÜVENLİK GÜÇLERİ OLAYLARI ÖNLEDİ

Tribünlerde de zaman zaman gergin anlar yaşanırken, güvenlik güçleri sahaya girerek olayların büyümesini engelledi. Uzun süreli duraklamalara rağmen tamamlanan mücadelede, Fındıklı 1974 Spor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

107 suç kaydı olan kadın hırsız, polis baskınında baza altında yakalandı

Bazayı kaldırdıklarında bu kadınla karşılaştılar
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...
Bakmayın 56 yaşında olduğuna! Jennifer Lopez son pozuyla gençlere taş çıkartır

Bakmayın 56 yaşında olduğuna! Son pozuyla gençlere taş çıkartır
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı

Katliam gibi kaza kamerada! Hiç şansı olmamış
107 suç kaydı olan kadın hırsız, polis baskınında baza altında yakalandı

Bazayı kaldırdıklarında bu kadınla karşılaştılar
Sedat Peker, 'Amca' diye seslenen genç kızın talebine kayıtsız kalamadı

"Amca" diye seslenen genç kızın talebine kayıtsız kalamadı
Trump Venezuela baskınında kullanılan gizemli silahı açıkladı

Trump Venezuela operasyonunda kullandığı gizemli silahı açıkladı