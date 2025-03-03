Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti

Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti
Şubat ayında enflasyon yüzde 2,27 arttı, yıllık bazda yüzde 39,05 oldu

Piyasaların merakla beklediği Şubat ayı enflasyonu belli oldu
Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu

Roketsan mühendisi Yusuf'un ölüm nedeni belli oldu
97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Bir isim törene resmen damga vurdu

Kırmızı kart gören antrenör öfke nöbeti geçirdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lyon-Brest maçında Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, kırmızı kart gördükten sonra öfke nöbeti geçirdi ve hakem Benoît Billot'a yürüdü. Bu durum, Fonseca'nın 7 ay men cezası alabileceği şeklinde değerlendirildi.

Fransa Lig 1'de oynanan Lyon-Brest karşılaşmasının son dakikalarında yaşanan gerginlik maçın önüne geçti. Lyon, Brest karşısında 2-1 öndeyken, uzatma dakikalarında Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, maçın hakemi Benoît Billot'un üzerine yürüdü.

NEREDEYSE KAFA ATACAKTI

Uzatma dakikalarında 43 yaşındaki hakem, Lyon teknik direktörünü oyundan attı. Paulo Fonseca, daha sonra kendisine karşı tehditler savurarak sakinliğini kaybetti.

7 AY CEZA ALABİLİR

RMC Sport'un haberine göre Paulo Fonseca, Benoit Billot'un üzerine yürüdüğü sırada kafası ile hafifçe burnuna temas etti. Paulo Fonseca, öfke nöbetinin ardından hemen özür diledi ve verdiği imajdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ancak Portekizli teknik direktörün hala ağır bir yaptırımla karşı karşıya kalma ve birkaç maç ceza alma riski bulunuyor.

Brest maçında kırmızı kart gören Lyon teknik direktörü Paulo Fonseca'nın hakemle yaşadığı durum, lig yönetimi tarafından 'korkutucu veya tehdit edici davranış' kapsamında değerlendirilirse Portekizli teknik direktör 7 ay men cezası alabili

Kırmızı kart gören antrenör öfke nöbeti geçirdi
Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
img

İstifa mı edecek? Maç sonu soluğu yöneticilerin yanında almış
img

Mert Müldür gol sevincinin perde arkasını anlattı
img

Nereyi kazsalar gaz çıkıyor! Yine alevler yükseldi, bölge alarmda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edip Akbayram vasiyet etti! Son yolculuğuna böyle uğurlanmak istiyor

Edip Akbayram vasiyet etti! Son yolculuğuna böyle uğurlanmak istiyor
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

Milyonlarca kişinin aklındaki soruyu küçük bir çocuk sordu
Kayda aldı, yetmedi bir de yayınladı! AVM tuvaletinde şaşkına uğratan olay

Yer: Ankara! Genç kızın AVM tuvaletinde yaptığına bakın
Aslıhan Gürbüz evinin önündeki manzarayı görünce çıldırdı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı

Evinin önündeki manzara çıldırttı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı
Suriyeliler araç piyasasını düşürdü! 100 bin TL daha ucuza satıyorlar

100 bin TL daha ucuza satıyorlar, araç piyasasını bile düşürdüler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.