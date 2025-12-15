Kırmız kart doğru mu? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyona son noktayı koydu
BeIN Trio ekibi, Trabzonspor–Beşiktaş maçında Orkun'un müdahalesi için sarı kart doğru bulunurken, El Bilal Toure'ye gösterilen kırmızı kart Trio ekibi tarafından ağır bir hata ve yanlış VAR müdahalesi olarak değerlendirildi.
- BeIN Trio ekibi, Trabzonspor-Beşiktaş maçında Orkun'un Serdar'a yaptığı müdahale için verilen sarı kart kararının doğru olduğunu değerlendirdi.
- BeIN Trio ekibi, El Bilal Toure'ye gösterilen kırmızı kart kararının yanlış olduğunu ve sarı kartın yeterli olacağını değerlendirdi.
Trabzonspor ile Beşiktaş'ın 3-3 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından beIN Trio ekibi, maçtaki kritik ve tartışmalı hakem kararlarını tek tek değerlendirdi. Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım'ın ortak ve ayrışan görüşleri dikkat çekti.
DK 5: ORKUN'UN SERDAR'A MÜDAHALESİ
5. dakikada Orkun'un Serdar'a yaptığı müdahale için verilen sarı kart kararı detaylı şekilde ele alındı. Bahattin Duran, pozisyonun sınırda olduğunu ancak mevcut haliyle sarı kartın doğru karar olduğunu söyledi. Müdahalenin biraz daha yukarıda gerçekleşmesi halinde kırmızı kartın kaçınılmaz olacağını vurguladı. Deniz Çoban, güç transferinin oluşmadığını, bu nedenle sarı kartın kriterler açısından doğru olduğunu ifade etti. Bülent Yıldırım da müdahalenin kontrolsüz faul sınırında kaldığını ve sarı kartın yeterli olduğunu dile getirdi.
EL BİLAL TOURE'NİN KIRMIZI KARTI TARTIŞMASI
Maçın 36. dakikasında El Bilal Toure'ye gösterilen kırmızı kart, Trio ekibinin en sert eleştirdiği karar oldu. Bahattin Duran, pozisyonda acımasızlık ve güç transferi olmadığını, bu nedenle sarı kartın yeterli olacağını savundu. VAR müdahalesini "çok yanlış" olarak nitelendirdi.
Deniz Çoban, kırmızı kart kriterlerinin bu pozisyonda oluşmadığını belirterek Ozan Tufan'ın tepkisizliğine dikkat çekti. Ozan'ın hemen ayağa kalkmasının, pozisyonun yaralayıcı olmadığının en büyük göstergesi olduğunu söyledi. Çoban, sahada kırmızı kart verilse anlayışla karşılanabileceğini ancak VAR müdahalesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Bülent Yıldırım da benzer şekilde pozisyonun kesinlikle kırmızı kart olmadığını ifade ederek, güç transferi olsa oyuncunun ayağa kalkamayacağını belirtti ve sarı kart görüşünü net biçimde dile getirdi.