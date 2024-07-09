Üye Girişi
Haberler

Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde 3 Madalya Kazanan Güreşçiler Memleketlerine Döndü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl düzenlenen Geleneksel Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde 3 madalya kazanan güreşçiler, memleketleri Tokat'ın Zile ilçesinde törenle karşılandı.

Bu yıl 625'incisi düzenlenen Geleneksel Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde 3 madalya ile memleketlerine dönen güreşçiler törenle karşılandı.

Edirne' de düzenlenen Geleneksel Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 3 madalya kazanan güreşçiler, memleketleri Tokat'ın Zile ilçesine geri döndü. İlçe girişinde törenle karşılanan pehlivanlar, protokol ve vatandaşlarla birlikte davul zurna eşliğinde Cumhuriyet Caddesi'nde yürüdü. Güreşt Poyraz Bilgin ve Volkan Bilgin altın madalya kazanırken, Mücteba Bera Koç bronz madalya kazandı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kırkpınar Tokat Zile Spor Güncel Haberler

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

 CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Bakmadan Geçme

Malatya'da deprem mi oldu SON DAKİKA 10 Temmuz Çarşamba? FİFA merkezi nerede, hangi ülkede? 10 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Elazığ Valisi kim oldu? Yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman kimdir, nereli, kaç yaşında? Çanakkale Valisi kim oldu? Yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kocaeli Valisi kim oldu? 10 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında? Malatya Valisi kim oldu? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Diyarbakır Valisi kim oldu? 10 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 10 Temmuz 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 5 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 5 ilin valisi değişti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title