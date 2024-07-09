Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde 3 Madalya Kazanan Güreşçiler Memleketlerine Döndü

Bu yıl 625'incisi düzenlenen Geleneksel Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde 3 madalya ile memleketlerine dönen güreşçiler törenle karşılandı.

Edirne' de düzenlenen Geleneksel Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 3 madalya kazanan güreşçiler, memleketleri Tokat'ın Zile ilçesine geri döndü. İlçe girişinde törenle karşılanan pehlivanlar, protokol ve vatandaşlarla birlikte davul zurna eşliğinde Cumhuriyet Caddesi'nde yürüdü. Güreşt Poyraz Bilgin ve Volkan Bilgin altın madalya kazanırken, Mücteba Bera Koç bronz madalya kazandı. - TOKAT