Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Seyfettin Selim 15. kez ağalık oldu

Edirne'de devam eden 662'nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Seyfettin Selim, 22 milyon 222 bin liraya temsili koçu alarak gelecek yıl yapılacak 663'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de ağası oldu. Selim, bu sonuçla 15'inci kez ağalığı alıp altın kemerin dördüncü kez ebedi sahibi oldu.

Edirne'de devam eden 662'nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde daha önce 14 yıl ağalık yapan ve ebedi altın kamer sahibi Seyfettin Selim, 22 milyon 222 bin liraya temsili koçu alarak gelecek yıl yapılacak 663'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de ağası oldu. Seyfettin Selim bu sonuçla 15'inci kez ağalığı alıp altın kemerin dördüncü kez ebedi sahibi oldu. Recep Gürkan, Edirne Belediyesi encümeni ile birlikte katıldı. Er Meydanı Stadı'ndaki protokol tribününde kurulan masada gerçekleştirilen ağalık ihalesini Belediye Başkanı Recep Gürkan açtı. Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler Seyfettin Selim Recep Gürkan Edirne Spor Haberler