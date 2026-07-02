Orhan Okulu: Bu yılki hedefim de altın kemer

TARİHİ Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi adına güreşen, son şampiyon Orhan Okulu, bu yılki hedefinin de altın kemer olduğunu belirterek, "Geçen yıl hem Kırkpınar'da hem de lig güreşlerinde şampiyon olmak ve altın kemer kuşanmak nasip oldu. Şimdiki hedefimiz de altın kemeri önce Ankara'ya, sonra da memleketim Antalya'ya götürmek istiyorum" dedi.

Edirne'de, geçtiğimiz yıl yapılan 664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde şampiyon olarak büyük başarı gösteren başpehlivan Orhan Okulu, bu yılki hedefinin de altın kemer olduğunu söyledi. Sarayiçi Er Meydanı'nda 3-5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek güreşler öncesi, Mimar Sinan Spor Salonu'nda kaydını yaptıran Okulu, "Kırkpınar'a geldiğimiz zaman bir heyecan oluyor bizde. Salı günü buraya gelmek nasip oldu. Geçen yıl bir bizim için çok iyi geçti. Tabii hem Kırkpınar'da hem de daha lig güreşlerinde şampiyon olmak ve altın kemer kuşanmak nasip oldu. Şimdiki hedefimiz de tabii kış sezonumuzu çok iyi geçirdik takım arkadaşlarımızla birlikte. Bu yıl da ben Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne transfer oldum. İnşallah hedefim buradan altı kemeri önce Ankara'ya, sonra da memleketi Antalya'ya götürmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ ALTIN KEMER'

Başpehlivanlık güreşlerine, ikinci torbadan katılan Seçkim Duman da yağlı güreşin olimpiyatı Kırkpınar'a gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Duman, "Bu sene her sene olduğu gibi yağlı güreşin olimpiyatı Kırkpınar'a geldik. Bu sene de Kırkpınar'a ikinci torbadan kuramızı çekeceğiz. Hedefimiz tabii her zaman altın kemer. Altın kemer nasip olmazsa inşallah kürsünün bir basamağında olmayı istiyoruz" diye konuştu.

'KENDİMİ KANITLAMAM GEREKİYOR'

Er Meydanı'nda, 2023 yılında başpehlivanlık kategorisine yükselen genç güreşçilerden Yıldıray Pala da kendisini kanıtlamak istediğini dile getirdi. Pala, "Burası tabii ki bizim olimpiyatımız. Bütün yıl, hatta ömrümüz boyunca burası için çalışıyoruz. Kıştan beri ağır bir sezon geçiyorum. Zaten çalışmalarım biraz daha iyi geçiyor önceki yıllara göre. Burası benim için çok önemli. Yaşım daha çok genç diğer rakiplerime göre. Hani biraz kendimi kanıtlamam ve ispatlamam gerekiyor. Bunun için elimden ne geliyorsa yapacağım. Hatta fazlasını yapacağıma inanıyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Burada hayırlısıyla inşallah bir madalya almak veyahut da kürsü yapabilmek benim için farklı bir motivasyon ve çevremdeki insanlar için de farklı bir motivasyonla devam edebilmemi sağlayacak. Allah emeklerimizi boşuna çıkarmasın inşallah. Hayırlısı neyse o olsun" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı