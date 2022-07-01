SPOR Kırkpınar'ın ilk gününde güreşler geç saatlere kadar sürdü Kırkpınar'ın ilk gününde güreşler geç saatlere kadar sürdüAli Can ZERAY / EDİRNE, (DHA) - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk gününde alt boylardaki güreşler geç saatlere kadar sürdü. Kırkpınar'ın ilk gününde güreşler geç saatlere kadar sürdü Ali Can ZERAY / EDİRNE, (DHA) - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk gününde alt boylardaki güreşler geç saatlere kadar sürdü. Edirne'de bu yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk günü, minik-1, minik-2, teşvik-1, teşvik-2, toskoparan, ayak, deste-1, deste-2, deste-3, küçükorta küçük, küçükorta büyük boylarda bine yakın sporcun çayırda mücadelesi ile sona erdi. Toplam 2 bin 475 sporcunun kayıt yaptırmasıyla rekor kırılan er meydanı da güreşler geç saatlere kadar sürdü. Havanın kararması nedeniyle müsabakalar stat ışıklarının açılmasıyla devam etti. Güreşler yarın saat 09.00'da devam edecek. 3 gün sürecek güreşlerde 54 başpehlivan saat 12.00'da kura çekmesinin ardından çayırda güreşmeye başlayacaklar. Uzun yılların ardından güreşlerin geç saatlere kadar sürmesi katılımın fazla olmasında kaynaklandığı belirtildi. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

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