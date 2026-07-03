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665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 1. tur müsabakaları yapıldı

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665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin baş boyu 1. turunda Recep Kara, Hasan Güzeller'e yenilerek elendi ve güreşi bıraktığını açıkladı. 8 pehlivan üst tura yükseldi.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin baş boyu 1. turunda rakiplerini yenen 8 pehlivan, üst tura çıktı.

Organizasyonun ilk gününde ligdeki sıralamaya göre baş boyunda 4 ve 5. torbada yer alan pehlivanlar kuralarını çekti.

Eşleşmeler, Ertuğrul Dağdeviren-Onur Susuz, Recep Kara-Hasan Güzeller, Hamza Özkaradeniz-Tolga Turan, Hamza Köseoğlu-Ünal Karaman, Fatih Atlı-Süleyman Başar, İsmail Balaban-Serhat Elvan, Mustafa Batu-Ali Yanatma ve Serhat Balcı-Tanju Gemici şeklinde gerçekleşti.

Turun sonucu en merakla beklenen güreşi, Recep Kara-Hasan Güzeller karşılaşması oldu. 2004, 2007, 2008, 2016 yıllarının şampiyon güreşçisi ve 5. şampiyonluğa ulaşması halinde altın kemerin daimi sahibi olma hakkını elde edecek Ordulu Recep Kara, genç rakibine göre temkinli güreşti. Hareketsiz geçen güreşte galibiyet gelmemesi nedeniyle puanlamaya geçildi. Puanlama da istenilen seyir zevkini yaşatmadı. Pehlivanlara kule hakemliğince ihtarlar verildi. Rakibinden puan alan Hasan Güzeller, Recep Kara'yı eledi. Rakibi Hasan Güzeller'e sarılarak onu tebrik eden ve güreşi bıraktığı anons edilen Recep Kara, tezahüratlar eşliğinde çayırdan ayrıldı.

Sonuçlara göre rakiplerini eleyen Fatih Atlı, Ünal Karaman, Tolga Turan, Tanju Gemici, İsmail Balaban, Hasan Güzeller, Mustafa Batu ve Onur Susuz, ikinci tura yükseldi.

Yarın gerçekleşecek ikinci turda 32 başpehlivan güreşecek.

Kaynak: AA / Salih Baran
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