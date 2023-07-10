662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, 'hamama gitme' geleneğini bozmadı. Antalyalı başpehlivan Zeybek, altın kemeri ile omuzlarda sokakları gezerek Edirnelileri selamladı ve daha sonra tarihi Saray Hamamı'na gitti.

- Kırkpınar'da hamam geleneği bozulmadı

EDİRNE - 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı olan ve altın kemeri boynuna takan Yusuf Can Zeybek, 'hamama gitme' geleneğini bozmadı.

7 Temmuz Cuma günü başlayan ve kıran kırana mücadelelerle gerçekleşen 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı olan Yusuf Can Zeybek, 'hamama gitme' geleneğini bozmadı. Antalyalı başpehlivan Zeybek, boynunda altın kemeri ile omuzlarda sokakları gezerek Edirnelileri selamladı. Başpehlivan Zeybek daha sonra tarihi Saray Hamamı'na gitti.

Zeybek altın kemeri kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.